Виталий Бородин: началась процедура признания Аллы Пугачёвой иноагентом

Глава ФПБК сообщил, что Генпрокуратура направила соответствующую просьбу в Минюст России.Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил о начале процедуры признания певицы Аллы Пугачёвой иностранным агентом.
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