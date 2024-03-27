Виталий Бородин: началась процедура признания Аллы Пугачёвой иноагентом

Глава ФПБК сообщил, что Генпрокуратура направила соответствующую просьбу в Минюст России.Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил о начале процедуры признания певицы Аллы Пугачёвой иностранным агентом.