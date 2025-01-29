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Маск рассказал о просьбе Трампа вернуть "застрявших на МКС" двух астронавтов

Маск рассказал о просьбе Трампа вернуть "застрявших на МКС" двух астронавтов

Президент США Дональд Трамп обратился к SpaceX с просьбой максимально ускорить процесс возвращения на Землю астронавтов NASA Бутча Уилмора и Суниты Уильямс, находящихся на борту Международной космической станции (МКС) с июня 2024 года.

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