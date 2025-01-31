Акции Apple выросли после воодушевившего инвесторов квартального прогноза

Акции Apple выросли в ходе вечерних торгов в США после публикации квартального отчета. Финансовые результаты оказались неоднозначными из-за падения продаж iPhone и продаж в Китае, но инвесторов порадовал прогноз по выручке на текущий квартал, который соответствовал ожиданиям аналитиков, отмечает Bloomberg.