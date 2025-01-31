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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Акции Apple выросли после воодушевившего инвесторов квартального прогноза

Акции Apple выросли в ходе вечерних торгов в США после публикации квартального отчета. Финансовые результаты оказались неоднозначными из-за падения продаж iPhone и продаж в Китае, но инвесторов порадовал прогноз по выручке на текущий квартал, который соответствовал ожиданиям аналитиков, отмечает Bloomberg.

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