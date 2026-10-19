Белый дом: окружение Зеленского зарабатывает на войне «больше, чем когда-либо» В Белом доме усиливается антиукраинская риторика, вслед за Трампом, обвинившим Зеленского в нежелании заканчивать войну, начали звучать заявления членов администрации, в том числе советников президента США, включая бывших.