Белый дом: окружение Зеленского зарабатывает на войне «больше, чем когда-либо» В Белом доме усиливается антиукраинская риторика, вслед за Трампом, обвинившим Зеленского в нежелании заканчивать войну, начали звучать заявления членов администрации, в том числе советников президента США, включая бывших.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Назван простой...
- Ненаучная фантаст...
- Уничтожение двух ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым