Российские военнослужащие применили беспилотники «Герань-4 сикер» для ударов по сухогрузам в акватории Черного моря.
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