"Это вы разжигаете вражду и ненависть, а не мы": В Новосибирске люди требуют снять с головы продавщицы хиджаб

Интересная жизнь с Vera Star В Новосибирске произошел весьма показательный случай, который лишний раз доказывает, что не стоит лезть в чужой монастырь со своим уставом, особенно если ты привык посещать мечеть.
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