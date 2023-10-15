Билеты в театры Татарстана подорожали за год почти на 20%

В сентябре 2023 года средняя цена билета в театр в Татарстане составила 788,48 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 19,6%, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.
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