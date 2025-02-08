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Царьград

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Зим не будет: Академик дал тревожный прогноз - "Будут год от года бить рекорды"

Зим не будет: Академик дал тревожный прогноз - "Будут год от года бить рекорды"

Академик РАН дал тревожный прогноз касательно будущих погодных условий в России. Оказалось, через 30 лет зим не будет, а погода будет удивлять нетипичными температурными показателями.

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