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"Мы стараемся": 65-летняя Надежда Кадышева поразила Кремль цветущим видом

"Мы стараемся": 65-летняя Надежда Кадышева поразила Кремль цветущим видом

Сегодня Надежда Кадышева снова в топе – ее стала слушать молодежь. Хотя казалось бы, певица должна быть ближе и понятнее людям более старшим, которые любят песни про "Течет ручей" и "А я вовсе не колдунья".

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