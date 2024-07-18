Артюхов займется организацией Десятилетия науки и технологий по поручению Путина

Президент России Владимир Путин подключил Дмитрия Артюхова к важному федеральному проекту. Губернатор ЯНАО вместе с главой минпромторга Антоном Алихановым и гендиректором Российского научного фонда Владимиром Беспаловым включен в координационный комитет по организации Десятилетия науки и технологий в РФ.