В Нижегородской области стартовал «Квантовый марафон» — образовательная программа для студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов в возрасте от 18 до 35 лет, интересующихся современными технологиями вычислений и защиты информации.
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