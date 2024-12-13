Россиян предупредили о новом способе мошенничества с банковскими картами

ВТБ: мошенники делают виртуальные клоны банковских карт с помощью шпионского ПО В России активно распространяется мошенническая схема, позволяющая делать виртуальные клоны банковских карт с помощью шпионского программного обеспечения (ПО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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