Питер Уиндзор: Red Bull Racing не сможет выигрывать без Ньюи и Ферстаппена

Питер Уиндзор: Red Bull Racing не сможет выигрывать без Ньюи и ФерстаппенаGetty Images / Red Bull Content PoolБывший менеджер Williams по спонсорству, ныне журналист Формулы 1 Питер Уиндзор поделился мнением о том, что произойдет с Red Bull Racing, если команду покинут Макс Ферстаппен и Эдриан Ньюи.