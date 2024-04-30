Питер Уиндзор: Red Bull Racing не сможет выигрывать без Ньюи и Ферстаппена

Питер Уиндзор: Red Bull Racing не сможет выигрывать без Ньюи и ФерстаппенаGetty Images / Red Bull Content PoolБывший менеджер Williams по спонсорству, ныне журналист Формулы 1 Питер Уиндзор поделился мнением о том, что произойдет с Red Bull Racing, если команду покинут Макс Ферстаппен и Эдриан Ньюи.
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