Психолог Сазонов: экстремальные практики не приводят к долгосрочным положительным результатам

Некоторые люди испытывают удовольствие от стояния на гвоздях, лежания в гробу и прыжков с парашютом. Однако экстремальные практики не приводят к долгосрочным положительным результатам, заявил психолог Всеволод Сазонов в беседе с РИАМО.
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