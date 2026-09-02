В ЯНАО приставы поймали в тундре двух кочевников, скрывавшихся от правосудия

Судебные приставы провели в тундре операцию по задержанию двух кочевников, не явившихся в суд. Один из задержанных находился в розыске за умышленное причинение вреда здоровью, другой — за кражу с проникновением в жилище, сообщила пресс-служба УФССП России по ЯНАО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- G Минтранс оценил р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым