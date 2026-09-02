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Красный Север

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В ЯНАО приставы поймали в тундре двух кочевников, скрывавшихся от правосудия

В ЯНАО приставы поймали в тундре двух кочевников, скрывавшихся от правосудия

Судебные приставы провели в тундре операцию по задержанию двух кочевников, не явившихся в суд. Один из задержанных находился в розыске за умышленное причинение вреда здоровью, другой — за кражу с проникновением в жилище, сообщила пресс-служба УФССП России по ЯНАО.

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