В ЯНАО приставы поймали в тундре двух кочевников, скрывавшихся от правосудия

Судебные приставы провели в тундре операцию по задержанию двух кочевников, не явившихся в суд. Один из задержанных находился в розыске за умышленное причинение вреда здоровью, другой — за кражу с проникновением в жилище, сообщила пресс-служба УФССП России по ЯНАО.