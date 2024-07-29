1-я победа «Спартака» при Станковиче, Хэмилтон выиграл в Бельгии после дисквалификации Расселла, Андреева выбыла с ОИ, 23 очка Дюрэнта с Сербией, тяжелая травма Ткачева и другие новости

1. «Спартак» впервые выиграл при Деяне Станковиче – победили «Химки» на выезде (3:1). Барко шикарно положил со штрафного, у Угальде 1-й гол в РПЛ.
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