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1-я победа «Спартака» при Станковиче, Хэмилтон выиграл в Бельгии после дисквалификации Расселла, Андреева выбыла с ОИ, 23 очка Дюрэнта с Сербией, тяжелая травма Ткачева и другие новости

1. «Спартак» впервые выиграл при Деяне Станковиче – победили «Химки» на выезде (3:1). Барко шикарно положил со штрафного, у Угальде 1-й гол в РПЛ.

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Комментарии
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Максим Комаров
Я могу разобрать очень подробно игру Зенита, но это никому не интересно. Ибо, в принятом тут восприятии действительности игру Зенита может разобрать любой дурак, даже какой-нибудь «венедиктплюхин». Алгоритм простой: Семак физрук и овощ; 10 составов из дорогущих бразильцев; загадочный и всесильный админресурс; тотальный подкуп судей. В компании с подобными «аналитиками» мне не интересно. Поэтому, разбираю игру Спартака. В качестве альтернативного взгляда. В принципе, я стараюсь следить за ЦСКА, Динамо (Москва) и Краснодаром. На большее интереса не хватает.
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5 час.
Максим Комаров
Интересно, что в «школе» Квинта Летулия Батиата в одно время со Спартаком и другими - Криксом, Эномаем, Ганником и проч., прославился и гладиатор по имени (прозвищу) «Барка».
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2 час.
Максим Комаров
По прозвищу «Карфагенский Зверь». Один из сильнейших гладиаторов Батиата, стиль «Гопломах».
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2 час.

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