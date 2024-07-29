1-я победа «Спартака» при Станковиче, Хэмилтон выиграл в Бельгии после дисквалификации Расселла, Андреева выбыла с ОИ, 23 очка Дюрэнта с Сербией, тяжелая травма Ткачева и другие новости

Максим Комаров

Я могу разобрать очень подробно игру Зенита, но это никому не интересно. Ибо, в принятом тут восприятии действительности игру Зенита может разобрать любой дурак, даже какой-нибудь «венедиктплюхин». Алгоритм простой: Семак физрук и овощ; 10 составов из дорогущих бразильцев; загадочный и всесильный админресурс; тотальный подкуп судей. В компании с подобными «аналитиками» мне не интересно. Поэтому, разбираю игру Спартака. В качестве альтернативного взгляда. В принципе, я стараюсь следить за ЦСКА, Динамо (Москва) и Краснодаром. На большее интереса не хватает.