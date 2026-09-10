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Ларионов — о поражении СКА: «Играть в активный хоккей четыре игры подряд нереально»

Ларионов — о поражении СКА: «Играть в активный хоккей четыре игры подряд нереально»

Игорь Ларионов, главный тренер СКА, подвел итоги матча КХЛ против «Спартака» (1:3).Игорь Ларионов, главный тренер СКА, подвел итоги матча КХЛ против «Спартака» (1:3).

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