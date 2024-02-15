Почему сервизы «Мадонна» стали символом роскоши в СССР

Лидия Красивый сервиз, и люди это видели и понимали, но приобрести его было сложно, мне достались от свекрови только маленькие кофейные чашечки и мне они дороги как память . И ещё была хорошие и доступные сервизы из ГДР.

Элеонора Коган Да, я помню, как за ними гонялись. Когда я была в ГДР в 185 г. там у нас тоже некоторые искали этот сервиз А вот в северных районах ГДР тогда фигурировал сервиз "Роза". Не знаю, в чём разница, не видела его.