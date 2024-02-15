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Квартира, дом, дача

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Почему сервизы «Мадонна» стали символом роскоши в СССР

Почему сервизы «Мадонна» стали символом роскоши в СССР

Сервиз «Мадонна» — это истинная легенда Советского Союза, незабываемая и культовая вещь, которая проникла в сердца многих советских граждан.

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Комментарии
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Лидия
Красивый сервиз, и люди это видели и понимали, но приобрести его было сложно, мне достались от свекрови только маленькие кофейные чашечки и мне они дороги как память . И ещё была хорошие и доступные сервизы из ГДР.
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16 час.
Элеонора Коган
Да, я помню, как за ними гонялись. Когда я была в ГДР в 185 г. там у нас тоже некоторые искали этот сервиз А вот в северных районах ГДР тогда фигурировал сервиз &quot;Роза&quot;. Не знаю, в чём разница, не видела его.
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16 час.
Наталья Мустафина
Ну правильно. Теперь едят и пьют из самой простой посуды,ни красоты, ни роскоши. Хорошо если из посуды, а то еще используют одноразовую. Нравы и вкусы опустились ниже плинтуса.
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14 час.

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