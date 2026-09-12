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Мировое обозрение

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Такер Карлсон: США устроили геноцид украинцев

Такер Карлсон: США устроили геноцид украинцев

Американский журналист Такер Карлсон выступил с резким заявлением, обвинив политический истеблишмент США в организации геноцида населения Украины.

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