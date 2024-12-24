ВМС США чуть не сбили свой второй истребитель дружественным огнем

Американские военные чуть не сбили свой второй истребитель в результате дружественного огня в зоне патрулирования в Красном море вслед за первым, передает Fox News со ссылкой на неназванного чиновника военно-морских сил.
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