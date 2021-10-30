Девяностые, как они прошли у меня...

☭КОМПАСПолитикаДевяностые, как они прошли у меня...Мне кажется, что десятилетие между двадцатью и тридцатью годами – самый яркий период человеческой жизни.Вернуться к статье115НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил АбросимовАвтор идиот.. если ты считаешь, что вокруг тебя монотонное болото, то прежде всего оно у тебя в мозгах.. засунь себе в жопу свою ностальгию и не парь людям мозги.. еще один святой 90-й мля..Валерий ФедосеевЛетописец. Историк смутного времени продажной верхушки в СССР. Краткое описание развала государства Российского, торжество сионизма. Авторы наглого грабежа гоев и по ныне здравствуют.Anna Kadaner (Горелик)Ну ну. Вот и ясно, что ты против Путина. Запомни мразь, таких как ты он назвал - сволочи! Свиньи антисемитские! И заткнись!Валерий ФедосеевС тухлой жидовкой и базарить нет желания. Причем здесь Путин? Убери свой тухес в сраиль, БРЫСЬ!Игорь КузнецовПро жизнь в 90-х хорошо написано, но в конце "Но ни до них, ни после я не чувствовал себя свободным и у меня не было такой надежды на будущее." Какая там была "надежда на будущее"? Просто выжить и прожить как-то. Сейчас тоже есть трудности, есть несправедливость в перераспределении доходов, но есть надежда что как-то всё наладится. И самому надо работать (если ещё можешь), а не заниматься ностальгическими воспоминаниями.Татьяна ГлуховскаяАвтор пишет о себе, но конечно, он был молодой, энергичный. Наплевал на свое образование и пошел зарабатывать другим способом. И что хорошего,? Зато свобода. А сколько людей потеряли работу. Закрылись проектные институты и другие предприятия. Что хорошего в том, что хорошие специалисты пошли торговать на барахолку? Кому нужна такая свобода? Когда не платили зарплату, и в то же время отключили в квартирах газ, потому, что люди не могли оплатить, веерное отключение электричества. Придешь домой, ни газа ни света нет, и денег нет, чтобы хотя бы колбасы купить. Не знаешь чем детей кормить. Люди около пятиэтажных домов на кострах кушать варили. А когда солдаты ходили побирались, потому, что в армии нечем было кормить. Зато свобода. Не дай бог еще такое пережить. А все, кто сейчас это восхваляют, при этом очерняют нынешнего президента, просто проплаченные враги России. На Путина молиться надо, что он из такого дерьма страну вытащил. Таким президентом как Путин, гордиться надо. Наконец то в России президент, за которого не стыдно. И дай бог ему здоровья,. Да, может быть еще не все сделано. А попробуй только представь себя на его месте. Когда вечные враги России что только не делают, чтобы развалить Россию. и не все можно исправить одним махом, то что натворили в 90-е. Хорошо на диване рассуждать. В 90-е значит боролись за свое имущество, не боялись бандитов. Надо самому сейчас помогать, а не врать, что везде зажимают. Сейчас еще больше возможностей бороться с разными чинушами, и телевиденье так же, и соцсети. Было бы желание.Игорь КузнецовПутин в 90-х и после 2007 года - это разные люди. Приходит понимание со временем что кроме нас самих никто не сможет нам помочь.Natalia ZosimovaБыло ощущение свободы... Но той свободы, когда ураган выбил все окна в доме и разрушил привычный ,но затхлый мир. И первые минуты - свобода, свежий воздух. А второе, ощущение что тебя обокрали подчистую, а ,главное, что в этом хаосе невозможно что то строить. Надо укреплять двери, окна и выловить всех крыс, обгадивших и разворовавших дом. И автор забыл, как по всем СМИ убеждали,. что советский, русский народ - народ ватников, рабов, который не имеет ничего своего в культуре, все заимствовал у Запада, и даже отказывали ему в победах военных . И в победах ВОВ и победах 1812года. И это было преднамеренно, чтобы он пошел с протянутой рукой к Западу и сдал ему все , что его заинтересует. Как мы преодолели это время для меня - загадка.НШНина ШалеваБыло много челночников, была безработица, нищетуха, а кто же тогда покупал все привезенное барахло? Где люди деньги брали?НадеждаСначала продавали свое барахло и покупали новое, а когда стало продавать нечего, сами сели в поезда и махнули с баулами в Польшу, откуда тащили и тоже продавали на рынках друг другу турецкое барахло...)НадеждаВ 90-е народ просто выживал и пытался понять что же произошло со страной!( А "святыми" их назвала Наина Иосифовна Ельцина, похоже, она или забыла, что именно тогда происходило и ей не хочется вспоминать, что жила с мужем-пьяницей, который позорил страну, или же просто ей просто не хочется признавать горькую правду...(Комментировать
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