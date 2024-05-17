Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Командиры ВСУ угрожают своим солдатам: Сдадитесь русским – перережем ваши семьи

Командиры ВСУ угрожают своим солдатам: Сдадитесь русским – перережем ваши семьи

Политнавигатор Пленные – народ самый разнообразный, от откровенно упоротых бандеровцев до случайно оказавшихся в беде людей, некоторые из них даже уже помогают русской стороне на передовой.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Как я понимаю, не следует &quot;не жалея средств и жизней солдат&quot; вести наступление на ВСУ. Но постоянное &quot;выдавливание&quot; с уничтожением живой силы и техники - это верный ход. Освобождённые территории требуют времени для их восстановления. И там есть граждане, уже автоматически граждане РФ, которым больше 30-ти лет &quot;забивали мозги&quot; пропагандисты-бандеровцы.
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10 час.
лина любимцева
Так а КТО в ВСУ &quot;в командирах&quot;?!!... Потомки вонючих жЫдо-бандэровских недобитков. &quot;От осинки не родятся апельсинки&quot;.
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1 час.
лл
лина любимцева
Жид Зеля  зачищает Украину от украинцев.
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1 час.

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