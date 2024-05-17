Командиры ВСУ угрожают своим солдатам: Сдадитесь русским – перережем ваши семьи

Игорь Кузнецов

Как я понимаю, не следует "не жалея средств и жизней солдат" вести наступление на ВСУ. Но постоянное "выдавливание" с уничтожением живой силы и техники - это верный ход. Освобождённые территории требуют времени для их восстановления. И там есть граждане, уже автоматически граждане РФ, которым больше 30-ти лет "забивали мозги" пропагандисты-бандеровцы.