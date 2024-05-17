Политнавигатор Пленные – народ самый разнообразный, от откровенно упоротых бандеровцев до случайно оказавшихся в беде людей, некоторые из них даже уже помогают русской стороне на передовой.
Командиры ВСУ угрожают своим солдатам: Сдадитесь русским – перережем ваши семьи
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Как я понимаю, не следует "не жалея средств и жизней солдат" вести наступление на ВСУ. Но постоянное "выдавливание" с уничтожением живой силы и техники - это верный ход. Освобождённые территории требуют времени для их восстановления. И там есть граждане, уже автоматически граждане РФ, которым больше 30-ти лет "забивали мозги" пропагандисты-бандеровцы.
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10 час.
лина любимцева
Так а КТО в ВСУ "в командирах"?!!... Потомки вонючих жЫдо-бандэровских недобитков. "От осинки не родятся апельсинки".
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1 час.
лл
лина любимцева
Жид Зеля зачищает Украину от украинцев.
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1 час.
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