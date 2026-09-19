ВС РФ бьют по окруженным силам ВСУ в Харьковской области точечно

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российские войска наносят точечное поражение украинским подразделениям внутри окружения в Харьковской области, чтобы не задеть местное население.
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