ОАЭ подписали соглашение с атомной компанией Билла Гейтса о перспективных реакторах

ДУБАЙ (ИА Реалист). Принадлежащая американскому миллиардеру Биллу Гейтсу компания TerraPower и государственная атомная компания Emirates Nuclear Energy Corporation из Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что договорились изучить потенциал развития современных реакторов в ОАЭ и за рубежом.