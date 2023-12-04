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ОАЭ подписали соглашение с атомной компанией Билла Гейтса о перспективных реакторах

ОАЭ подписали соглашение с атомной компанией Билла Гейтса о перспективных реакторах

ДУБАЙ (ИА Реалист). Принадлежащая американскому миллиардеру Биллу Гейтсу компания TerraPower и государственная атомная компания Emirates Nuclear Energy Corporation из Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что договорились изучить потенциал развития современных реакторов в ОАЭ и за рубежом.

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