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Член британской палаты лордов предлагает бомбить Россию так же, как НАТО бомбило Югославию

Член британской палаты лордов предлагает бомбить Россию так же, как НАТО бомбило Югославию

Если у кого-либо в нашей стране имеется иллюзии относительно улучшения отношений с Лондоном в связи с возможной победой на ближайших парламентских выборах в Британии партии лейбористов, то стоит заметить, что от этих иллюзий пора избавляться.

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