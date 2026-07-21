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Демократка Ансари о Трампе и ЧМ: «США не исполнили хозяйские обязанности, и виноват именно он. Иранцев заставляли выезжать из страны, дискриминировали, судей из Сомали вообще не пустили»

Яссамин Ансари, член Палаты представителей США от 3-го округа Аризоны и представитель Демократической партии, раскритиковала президента страны Дональда Трампа за то, что он находился рядом с празднующими победу на ЧМ-2026 игроками сборной Испании .

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