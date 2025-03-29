Европа начала тревожиться из-за арктических амбиций Москвы и Вашингтона

На фоне визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Гренландию и заявлений Владимира Путина о "исторических претензиях" Вашингтона на остров, европейские аналитики забили тревогу.
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