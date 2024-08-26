Запечённый паштет из куриной печени с сыром

Этот паштет из куриной печени запекается в духовке. Сыр и сливки придают печёночному террину особенный изящный нежный вкус, к тому же благодаря сыру остывший паштет легко нарезается кусочками любой толщины.
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