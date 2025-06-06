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Царьград

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Ответ Зеленскому. Украинских десантников потопили под Херсоном. ВСУ при оккупации глумились над русской святыней. Последние новости СВО 6 июня

Ответ Зеленскому. Украинских десантников потопили под Херсоном. ВСУ при оккупации глумились над русской святыней. Последние новости СВО 6 июня

Плавсредство с украинскими боевиками уничтожили при форсировании реки Днепр в Херсонской области. Десантники ВСУ планировали неожиданно напасть на русские подразделения, но всё пошло не по плану киевского режима.

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