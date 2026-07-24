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Свобода вместо громких браков: как мать Энрике Иглесиаса ушла от главного мачо Испании и покорила нобелевского лауреата

Свобода вместо громких браков: как мать Энрике Иглесиаса ушла от главного мачо Испании и покорила нобелевского лауреата

В феврале 2026 года, празднуя свой 76-й день рождения, Исабель Прейслер призналась, что больше не ищет любви.

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