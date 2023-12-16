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Закон и Порядок

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Реформирование общественного транспорта в Пензе вызывает недовольство у жителей

Реформирование общественного транспорта в Пензе вызывает недовольство у жителей

После Прямой линии с Президентом у людей вопросов и проблем не стало меньше. Это и понятно — далеко не каждый вопрос и рассказ о проблеме прозвучали во время этого традиционного разговора с россиянами.

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Комментарии
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Александр Рожков
А все потому что у нас Россия - это Путин, а Путин - это Россия.....
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