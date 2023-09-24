Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Гашек о словах Задорова: «Это шаг вперед. К сожалению, он нигде не сказал, что осуждает действия России на Украине»

«Да, это шаг вперед. К сожалению, он нигде не сказал, что осуждает действия (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх