Путин подписал закон, обязывающий УК отчитываться перед жильцами

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, обязывающий управляющие компании в многоквартирном доме предоставлять в течение I квартала текущего года жильцам отчёт о деятельности по управлению домом за предыдущий год.
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