Нестандартная операция по спасению лошади прошла в Приморье

В городе Дальнегорске Приморского края спасатели МЧС вызволили лошадь, провалившуюся в яму. Необычная операция прошла 9 июня и заняла более четырех часов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.