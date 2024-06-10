Нестандартная операция по спасению лошади прошла в Приморье

В городе Дальнегорске Приморского края спасатели МЧС вызволили лошадь, провалившуюся в яму. Необычная операция прошла 9 июня и заняла более четырех часов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.
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