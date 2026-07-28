«Октава ДМ» обеспечила звук на фестивале живой истории «Былинный Берег»

Фото: «Октава ДМ» Фестиваль живой истории «Былинный Берег», посвященный культуре и традициям Древней Руси IX–XI веков, прошел при технической поддержке российского производителя электроакустической продукции «Октава ДМ» (технологического партнера Госкорпорации Ростех).
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