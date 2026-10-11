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Новости Липецка

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В Липецке началась сильная магнитная буря уровня G3

В Липецке началась сильная магнитная буря уровня G3

Уровень бури достиг G3, это самая мощная геомагнитная активность с июля. Облака солнечной плазмы вызвали возмущения, которые могут сохраняться ещё сутки.

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