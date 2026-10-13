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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Хроники СВО: когда же рухнет фронт ВСУ

Хроники СВО: когда же рухнет фронт ВСУ

Без предисловий. К многочисленным вопросам, дискуссиям и сообщениям о сроках и перспективах нашей победы на поле боя могу лишь пожать плечами, уж простите.

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Юрий Золотаревизменено

Надо просто уничтожить ВСЕХ евро-бандеро-ГНИД, носителей евро-фашистской "морали"! Всех этих урсул, КаК, мерцев, рютте, макаронов и прочую недоговороспособную мразь (включая обандерившуюся укропскую верхушку), уверовавшую в свою непогрешимость и неуязвимость! После такого очищения мир можно налаживать по всем территориям Планеты.