Хроники СВО: когда же рухнет фронт ВСУ

Без предисловий. К многочисленным вопросам, дискуссиям и сообщениям о сроках и перспективах нашей победы на поле боя могу лишь пожать плечами, уж простите.
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У нас тоже ребята по году , может где и больше, без отпусков на сво.
Чтобы свалить большое дерево надо подрубать корни, а не отстригать мелкие веточки с кроны.
Никогда... Пока Европа принимает участие... 🥵😡
Надо просто уничтожить ВСЕХ евро-бандеро-ГНИД, носителей евро-фашистской "морали"! Всех этих урсул, КаК, мерцев, рютте, макаронов и прочую недоговороспособную мразь (включая обандерившуюся укропскую верхушку), уверовавшую в свою непогрешимость и неуязвимость! После такого очищения мир можно налаживать по всем территориям Планеты.