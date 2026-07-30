Foreign Ministry: Russia does not recognize the expanded US borders of the continental shelf

Moscow does not recognize Washington's unilateral expansion of the borders of the continental shelf. This was stated by the Russian delegation at the 31st session of the Assembly of the International Seabed Authority (IOM).
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