Профессор Крушельцкий: резкие изменения в старении начинаются в 45 и 65 лет

Первый этап приводит к ухудшению состояния кожи, мышц и сердца, а второй – к снижению иммунитета.Австралийский профессор Крушельцкий утверждает, что в возрасте 45 и 65 лет человек сталкивается с быстрыми изменениями в организме, связанными со старением.