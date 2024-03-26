Перелив собственности: за что задержаны чиновники Минэкономразвития

Рейдерский захват скважины по добыче минеральной воды стал одной из причин задержания членов преступной группы, в которую входили чиновники Минэкономразвития РФ и бизнесмены из Ставрополья, сообщили 26 марта в ФСБ.
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