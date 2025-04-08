Топ-кварки впервые были обнаружены в столкновении ядер свинца на Большом адронном коллайдере (БАК)

﻿﻿Топ-кварк был впервые обнаружен при столкновении ядер свинца на Большом адронном коллайдере (БАК). Это открытие представляет собой значительный шаг вперед в нашем понимании первых долей секунды после Большого взрыва, когда Вселенная погрузилась в смесь кварков и глюонов.