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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Шахтер» после ошибки Кобеля забил «Боруссии». Голкипер не смог вовремя отдать пас, Марлон в подкате занес мяч в ворота перед вратарской

«Шахтер» после ошибки Кобеля забил «Боруссии». Голкипер не смог вовремя отдать пас, Марлон в подкате занес мяч в ворота перед вратарской

Эпизод произошел на 50-й минуте матча заключительного тура общего этапа ЛЧ (2:1, второй тайм). Вратарь «Боруссии» получил пас от защитника на границе вратарской, однако, замешкавшись, затянул с дальнейшей передачей.

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