В РФ начал активно распространяться наркотик в 5 тысяч раз сильнее героина

МВД РФ В РФ стали активно распространяться наркотические средства с содержанием карфентанила. Этот вывод можно сделать, исходя из статистики задержаний наркокурьеров с данным наркотиком, выяснили "Известия".
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