Искусство

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Анатолий Денисов. "В акварели много работаю"

Анатолий Денисов. "В акварели много работаю"

"В акварели много работаю. Акварель - техника такая. Ну, вот хочется создать такую воздушную акварель.

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Татьяна
Можно было бы и кроме церквей что-то изобразить. Для разнообразия.
Александр Клюянов
Работы светлые, жаль - однотемные.
Владимир Eвтушенко
Не интересные работы, одни церквушки.
Елена Литвинова
Мне кажется акварель больше для природы, а церкви какие-то у него "кривобокие", извините ....
Вадим
Спасибо

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