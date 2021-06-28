Анатолий Денисов. "В акварели много работаю"

ИскусствоКультураАнатолий Денисов. "В акварели много работаю""В акварели много работаю. Акварель - техника такая. Ну, вот хочется создать такую воздушную акварель.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТатьянаМожно было бы и кроме церквей что-то изобразить. Для разнообразия.Александр КлюяновРаботы светлые, жаль - однотемные.Владимир EвтушенкоНе интересные работы, одни церквушки.Елена ЛитвиноваМне кажется акварель больше для природы, а церкви какие-то у него "кривобокие", извините ....ВВадимСпасибоКомментировать
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