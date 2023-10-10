Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Израиль. А чего так забегали-то?

Израиль. А чего так забегали-то?

Вообще-то "Международное Сообщество" никогда не признавало Палестину (включая т.н. "Сектор Газа") территорией еврейского государства.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А какая Родина может быть у тех кто просто саранча &quot;мира&quot;? От куда у них вдруг нарисовалась родина, для них есть только кормушка и не более... Они как саранча поедают все на своем пути, предавая, оскверняя, идя по головам всех не зависимо от расы, идеологии, принципов и т.д. Нет у таких ни рода, ни родины нет ни чего кроме собственного дерьма и глистов...
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1 час.
ГД
Галина Дубровская
Действительно , ещё не выиграли , ещё парни погибают наши , а мы понимаешь ли прощать готовы предателя и пригласить домой?! Успокойтесь высшие, они выбрали свой путь и им мало будет приглашения и прошения от нас , они как гадили так и будут гадить , душонка у них такая жалкая и продажная , может ещё и места на каналах вернёте им и хлопать в ладошки будем , ой как хорошо 👏вернулись урааааа, . У них есть куда лететь и выбор. А мы должны молчать , назад ходу нет или вы дома предателям двери открываете на распашку????
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Samarium
&quot;... Россия готова предоставить убежище соотечественникам, бегущим от войны.&quot; Во-первых, они нам не соотечественники... Во-вторых, Россия не помойка чтобы собирать у себя всякое отребье....
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