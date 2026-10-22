Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что действия НАТО требуют наращивания военного потенциала России и Белоруссии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Почему суд оправд...
- Пашинян попрощалс...
- Пашинян попрощалс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым