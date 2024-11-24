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РИА Новости: ВСУ похищали у жителей Курской области телевизоры и холодильники

РИА Новости: ВСУ похищали у жителей Курской области телевизоры и холодильники

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) похищали у жителей Курской области телевизоры и холодильники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на допрос эвакуированной жительницы региона военными следователями Следственного комитета РФ.

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