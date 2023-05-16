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«Бывший украинский»: В Германии спортивный чиновник дал характеристику Зеленскому и был вызван «на ковер»

«Бывший украинский»: В Германии спортивный чиновник дал характеристику Зеленскому и был вызван «на ковер»

Вице-президент Немецкого футбольного союза Герман Винклер извинился за свои слова о президенте Украины Владимире Зеленском после его визита в Германию.

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