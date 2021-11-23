Имущественная поддержка в рамках национального проекта по малому и среднему предпринимательству

Муниципальное образование городской округ Керчь Республики Крым приняло участие в проводимом Корпорацией МСП общероссийском совещании с участием представителей Полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, территориальных органов Росимущества, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований исполнения законодательства о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, в том числе в части предоставления имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам.