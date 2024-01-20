О чём мечтают главари диаспор на Руси

ОПГ=этническая диаспора, а их вожди=главари= воры в законе. Осталось применить УК РФ, в нём статья о ворах в законе есть,она действующая!

Silver Kont

А этого урюка в сизо ещё не отпетушили? Или у него отдельная камера со всеми удобствами, как у "главы диаспоры"?