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О чём мечтают главари диаспор на Руси

О чём мечтают главари диаспор на Руси

"Родина - это родина. Но в нынешнем безысходном положении, я советую узбекистанцам (читай - узбекам) переезжать в Россию, чем ехать в Узбекистан.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
ОПГ=этническая диаспора, а их вожди=главари= воры в законе. Осталось применить УК РФ, в нём статья о ворах в законе есть,она действующая!
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3 час.
Горыныч
Статья 210.1. УК РФ
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2 час.
Silver Kont
А этого урюка в сизо ещё не отпетушили? Или у него отдельная камера со всеми удобствами, как у &quot;главы диаспоры&quot;?
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2 час.

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